Общество

В Бишкеке до 1 апреля будут проводить профилактические мероприятия «Арсенал»

В Бишкеке до 1 апреля будут проводить профилактические мероприятия «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, цели — выявление и пресечение фактов незаконного хранения, ношения и сбыта огнестрельного, газового, травматического и холодного оружия, боеприпасов, а также предупреждение преступлений, совершаемых с их применением. Особое внимание уделяется проверке соблюдения гражданами и организациями требований законодательства в сфере оборота оружия.

Сотрудники милиции проводят оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, проверку мест возможного незаконного хранения оружия, разъяснительные работы с населением, а также осуществляют контроль за владельцами зарегистрированного оружия.

С начала рейда из незаконного оборота изъято 17 единиц оружия, а также принимаются меры в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательства, отметили в ведомстве.
