В Бишкек с официальным визитом прибыл президент IMMAF Керрит Браун.

Фото Ксении Толканевой. Президент IMMAF Керрит Браун

Отмечается, что в Кыргызстане пройдет шестой национальный чемпионат по MMA — смешанным единоборствам. Федерация MMA и панкратиона надеется, что сотрудничество с IMMAF станет трамплином для отечественных спортсменов, потому что многие бойцы сегодня выступают под эгидой UFC, Bellator и Brave.

Керрит Браун впервые прибыл в Кыргызстан и отметил хороший уровень молодых бойцов. Он пообещал следить за их спортивным развитием.

Керрит Браун — британский дзюдоист, чемпион и призер чемпионатов Великобритании, призер чемпионатов Европы и мира, призер летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, участник летней Олимпиады 1988-го в Сеуле.