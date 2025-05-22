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Спорт

На чемпионате Азии — 2025 в Сингапуре гимнастка из КР завоевала бронзовую медаль

На чемпионате Азии, который проходил с 16 по 18 мая в Сингапуре, выступили гимнастки из Кыргызстана.

В квалификации юниоров в упражнении с обручем выступление одной из гимнасток Софии Яровой, 2011 года рождения, судьи оценили в 25,25 балла. А в финале она улучшила свой результат до 25,75 балла и заняла третью строчку в рейтинге, попав в восьмерку лучших.

София занимается в клубе «Золотой» под руководством тренеров Сабины Ибраимовой и Аделины Шаяхметовой и является бронзовым призером чемпионата КР среди юниоров — 2025. В свои 13 лет она мастер спорта КР международного класса по художественной гимнастике.

После чемпионата София поделилась своими эмоциями:

«Я очень сильно переживала, потому что хотела выступить достойно, чтобы не подвести нашу страну. После того как я узнала, что стала третьей, была очень счастлива. Я горжусь тем, что хорошо выступила и не подвела своих тренеров, которые работали со мной. Я им очень благодарна. Хочу сказать спасибо своим родителям, которые меня всегда поддерживают. Без их помощи я бы не достигла таких результатов».

Президент Федерации художественной гимнастики Назира Айдарова гордится успехами юной гимнастки:

«Еще одна медаль чемпионата Азии в копилке Кыргызстана! В этом году обладательницей бронзовой медали стала София Яровая. Этой малышке 13 лет, на чемпионате Азии она выступает первый раз. Я, как мама гимнастки, как президент федерации, знаю, сколько труда стоит за этой медалью. Это работа целой команды тренеров, хореографов и, конечно же, колоссальная поддержка родителей гимнастки. Все девочки были отлично подготовлены. Но звезды так сложились, что именно София должна была завоевать эту медаль. Всем не хватило всего чуть-чуть до пьедестала, но все девчонки молодцы! Официально чемпионат завершен. Я счастлива!»
Ссылка: https://24.kg/sport/329965/
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