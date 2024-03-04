Гимнастки из Кыргызстана завоевали золото международного турнира в Эстонии

Юные кыргызстанки завоевали золото престижного международного турнира по художественной гимнастике Miss Valentine 2024, прошедшего в Тарту (Эстония). Об этом 24.kg сообщили представители спортсменок.

Восьмилетняя Полина Ратинова привезла золото за упражнение с мячом, а Даткайым Жузупбекова (восемь лет) заняла четвертое место в упражнении без предмета среди самых сильных спортсменок из всего мира.

Фото представителей гимнасток. Кыргызстанки выступили на турнире в Эстонии

Турнир Miss Valentine проходит в Эстонии в феврале уже 30 лет. В 2024 году в нем приняли участие 480 сильнейших гимнасток из 47 государств.