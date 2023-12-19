01:56
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

В Бишкеке определились чемпионки города по художественной гимнастике

В Бишкеке завершился чемпионат города по художественной гимнастике. Об этом 24.kg сообщили в федерации.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменок из разных клубов столицы.

В групповых упражнениях с булавами победу одержала команда СДЮШОР «Ынтымак-2», в многоборье и упражнениях с обручем — СДЮШОР «Олимп».

В групповых упражнениях по программе мастеров спорта в многоборье, а также в финале двух видов на первом месте оказалась команда СДЮШОР «Ынтымак-1».

В личном первенстве чемпионками города стали Елизавета Голинко, Александра Удодова, Арина Газиева, Злата Аркатова и София Яровая.

На турнире также вручили удостоверения кандидатов в мастера спорта Аяне Токушовой, Рухшане Абдыкахаровой, Арууке Молдодосовой, Эльнуре Максытовой, Назик Куттубековой и Дарье Ворошилиной.
Ссылка: https://24.kg/sport/282626/
просмотров: 3729
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали бронзовую медаль на турнире по прыжкам на батуте
Кулачные бои, Кубок АФК и гимнастки. Соревнования с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Аргентинская гимнастка Айелен Тарабини будет выступать за Кыргызстан
Одиннадцать гимнасток получили звание мастеров спорта международного класса
Мээрим Жуманазарова и Айша Изабекова выступят на первом фестивале гимнастики
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В Бишкеке прошел республиканский чемпионат по художественной гимнастике
Чемпионка по гимнастике исполнила номер с элементами кара жорго
Зажигательно и зрелищно. В Кыргызстане возрождают аэробную гимнастику
Популярные новости
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки