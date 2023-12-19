В Бишкеке определились чемпионки города по художественной гимнастике

В Бишкеке завершился чемпионат города по художественной гимнастике. Об этом 24.kg сообщили в федерации.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменок из разных клубов столицы.

В групповых упражнениях с булавами победу одержала команда СДЮШОР «Ынтымак-2», в многоборье и упражнениях с обручем — СДЮШОР «Олимп».

В групповых упражнениях по программе мастеров спорта в многоборье, а также в финале двух видов на первом месте оказалась команда СДЮШОР «Ынтымак-1».

В личном первенстве чемпионками города стали Елизавета Голинко, Александра Удодова, Арина Газиева, Злата Аркатова и София Яровая.

На турнире также вручили удостоверения кандидатов в мастера спорта Аяне Токушовой, Рухшане Абдыкахаровой, Арууке Молдодосовой, Эльнуре Максытовой, Назик Куттубековой и Дарье Ворошилиной.