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Спорт

Не в самых теплых условиях. В Бишкеке проходит чемпионат мира по бильярду

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «комбинированная пирамида». Накануне завершились поединки предварительного раунда среди мужчин и определились участники стадии плей-офф. 

Как отметил чемпион мира Каныбек Сагынбаев, турнир проводится на самом высоком уровне — новейшие столы, профессиональные судьи, прямые трансляции.

Единственное, что не могли изменить организаторы, — это мороз в столице. В зале, где проходит ЧМ, очень холодно. К такому испытанию многие спортсмены оказались не готовы. Спасаются термобельем и горячим чаем.

Журналист 24.kg побывала на соревнованиях. Зрителей в первые дни не много. Скорее всего, на решающих встречах 1-2 марта их будет больше.

В соревнованиях принимают участие 145 спортсменов (128 мужчин и 17 женщин). И хотя в Бишкек приехали представители более 15 стран, основная борьба за медали развернется между представителями России, Кыргызстана и Казахстана.

Отметим, нашу республику представляют 34 спортсмена, в том числе трехкратный чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев и двукратный чемпион мира Дастан Лепшаков.

Призовой фонд составит 3 миллиона 350 тысяч сомов. Победители получат 800 тысяч (среди мужчин) и 300 тысяч (среди женщин).

Может показаться, что бильярдный спорт — это скучно и не интересно. На самом деле это не просто забивание шаров в лузы, а сложная система правил, тактик, комбинаций и финтов.

Приходите на самые захватывающие встречи турнира, чтобы самим в этом убедиться. А если пока не готовы платить за билеты, то можно посмотреть игры в прямом эфире. Не следить же только за борцами и футболистами.
Ссылка: https://24.kg/sport/287876/
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