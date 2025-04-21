ММА. Кыргызстанка Фарида Абдуева стала новой чемпионкой лиги Octagon

Кыргызстанка Фарида Абдуева выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 71 в Алматы. Об этом сообщается на странице лиги в Instagram.

В рамках главного события Фарида Абдуева (4:1) провела бой с соперницей из Казахстана Аян Турсын (7:0), которая поставила на кон титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе.

Пятираундовый поединок закончился победой кыргызстанки раздельным решением судей.

Таким образом, Фарида Абдуева одержала пятую победу в профессиональной карьере и стала новой чемпионкой лиги Octagon, а Аян Турсын потерпела первое поражение.