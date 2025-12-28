Айпери Медет кызы стала лучшей спортсменкой Кыргызстана по итогам 2025 года по версии Государственного агентства физической культуры и спорта. Об этом заявлено во время Олимпийского бала, который проходит в Бишкеке.

Отмечается, что лучшей среди женщин по олимпийским видам спорта признана Айпери Медет кызы, которая единственной из соотечественниц завершила год лидером в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW).

В уходящем году она приняла участие в пяти турнирах, в которых завоевала пять медалей. Спортсменка выиграла чемпионат Азии в Иордании и Исламские игры в Саудовской Аравии. Заняла второе место на чемпионате мира в Сербии и в рейтинговом турнире в Албании, завоевала бронзу международного турнира в Венгрии.

В номинации также представлены Мээрим Жуманазанова и Гулнур Таштанбекова (вольная борьба), Айнуска Калил кызы (легкая атлетика) и Ангелина Блиндул (триатлон).

Лучшим спортсменом года среди мужчин стал боксер Омар Ливаза.