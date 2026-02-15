Спортсмен из Южной Америки впервые в истории выиграл медаль на зимних Олимпийских играх. Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25,00 секунды.

Вторым стал швейцарец Марко Одерматт (отставание 0,58 секунды), бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару (+1,17).

Лукас Пиньейро Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад.

Он сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе. Затем у него произошел конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото на этапе Кубка мира.

Ранее стало известно, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно победил в одиночном турнире мужчин на Олимпиаде-2026. Это первое в истории Казахстана золото в фигурном катании.