Спортсмены РФ не будут допущены к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Российские спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям на зимних Олимпийских играх 2026 года. Решение опубликовала пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут», — говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров Олимпиады-2026, также исключив из них российские сборные. При этом в федерации отмечали, что окончательное решение остается за МОК.

Условия допуска на Игры 2026 года для спортсменов из России и Беларуси будут аналогичны парижским — они смогут участвовать только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. На прошлой Олимпиаде в Париже по этим правилам выступили 15 российских атлетов.