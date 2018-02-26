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Спорт

Кыргызстанец Евгений Тимофеев подвел итоги выступления на Олимпийских играх

Фото из архива ИА «24.kg». Участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов Евгений Тимофеев

Кыргызстанец Евгений Тимофеев подвел итоги выступления на зимних Олимпийских играх, завершившихся 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея).

«Благодарю всех, кто поддерживал меня. Я выполнил свое обещание — вошел в 40 лучших спортсменов Олимпиады. Приобрел огромный опыт в горных лыжах. Познакомился и поговорил с олимпийскими чемпионами, которые, кстати, очень общительны. Узнал много нового о подготовке лыж, что немаловажно для тренировок и соревнований. Приобрел много новых друзей», — написал Евгений Тимофеев на своей странице в соцсети.

«Олимпийские игры — это не только соревнования и борьба за «золото», но и дружная атмосфера, придающая тебе уверенности в твоих целях», — добавил он.
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