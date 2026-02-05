18:20
Спорт

Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 миллиардов

Подготовка к зимним Играм 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо оказалась значительно дороже, чем планировалось изначально, из-за роста цен на материалы и сжатых сроков строительства, пишет Reuters.

По данным генерального директора оргкомитета Андреа Варнье, бюджет подготовки увеличился в несколько раз.

Если на этапе подачи заявки в 2019 году расходы оценивались в $1,3 миллиарда, то к моменту открытия Игр операционный бюджет вырос до $1,7 миллиарда. Основная же нагрузка легла на государственную казну: инвестиции в инфраструктуру, включая дороги и новые спортивные объекты, составили дополнительные $3,5 миллиарда.

Организаторы признали, что путь к проведению Игр был «сложнее, чем предполагалось». Одной из самых проблемных точек стало строительство санно-бобслейной трассы в Кортине.

Несмотря на рекомендации МОК использовать уже готовые площадки в соседних странах (например, в Австрии или Швейцарии), Италия настояла на возведении собственного центра, стоимость которого выросла с 50 миллионов до 120 миллионов евро. Также в авральном режиме завершалось строительство хоккейной арены Santa Giulia в Милане, которую сдали в эксплуатацию буквально за несколько недель до старта соревнований.
