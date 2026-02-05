12:35
МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

«К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», — рассказал он.

В МОК напомнили, что демонстрации на Играх запрещены Олимпийской хартией.

В январе представители юниорской сборной Украины по скелетону провели акцию протеста на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке из-за участия россиян и белорусов в Олимпийских играх.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта. В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.
