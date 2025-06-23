Впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина

Новая глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве официально вступила в должность. Об этом пишет DW.

По данным издания, впервые в истории МОК возглавит женщина. Представителей африканских стран на этой должности также раньше не было. Ковентри — зимбабвийская пловчиха, мировая рекордсменка, политик и спортивный администратор. С сентября 2018 года Ковентри занимает пост министра молодежи, спорта, искусств и досуга в кабинете министров Зимбабве.

Сегодня она официально приняла полномочия от прежнего главы МОК Томаса Баха.

Кирсти Ковентри 20 марта решением 144-я сессии комитета в Греции избрана новым президентом МОК. Она получила 49 из 97 голосов уже в первом раунде, многие СМИ назвали это «неожиданным». Всего на эту должность претендовали семь человек.