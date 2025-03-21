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Спорт

Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина

Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина. Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала президентом МОК, сообщается на сайте.

из архива
Фото из архива. Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина – Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008) по плаванию на дистанции 200 метров на спине. На ее счету три серебряные и бронзовая медаль Олимпиад.

Она трижды становилась чемпионкой мира.

С 2018 года занимает должность министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.

С 2023-го является членом исполнительного комитета МОК.

Входила в исполком в 2018-2021 годах, в это же время была председателем комиссии спортсменов МОК.
Ссылка: https://24.kg/sport/323548/
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