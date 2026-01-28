На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов. Меньше было только в 1908 году, пишет Meduza.

Список участников опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд РФ, сообщив, что Международный олимпийский комитет допустил к Играм 13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии.

Тринадцать человек — это наименьшее число российских спортсменов на Олимпиадах более чем за 100 лет. Меньше было лишь на летних Играх 1908 года в Лондоне, куда приехали шесть атлетов из Российской империи, пишет «Спортс».

Олимпиада-2026 будет проходить с 6 по 22 февраля в Милане и на горнолыжном курорте «Кортина-д’Ампеццо». Россияне будут выступать на ней в нейтральном статусе.