16:41
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Спорт

В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026: с кем сыграет сборная КР

В столице Индонезии Джакарте сегодня состоялась церемония открытия Кубка Азии по футзалу — 2026. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

В турнире принимают участие 16 сборных, которые на групповом этапе разделены на четыре группы. По итогам предварительного раунда две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Кыргызстана («Ак шумкары») выступает в группе A. Соперниками национальной команды стали сборная Индонезии — хозяйка турнира, а также команды Ирака и Южной Кореи. Свой первый матч кыргызстанцы проведут сегодня против сборной Ирака.

Состав групп Кубка Азии по футзалу — 2026

  • Группа A: Индонезия, Ирак, Кыргызстан, Южная Корея.
  • Группа B: Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Ливан.
  • Группа C: Япония, Узбекистан, Таджикистан, Австралия.
  • Группа D: Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, Малайзия.

КФС
Фото КФС. В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026

Расписание матчей сборной Кыргызстана

  • 27 января | 14.00 — Ирак — Кыргызстан.
  • 29 января | 18.00 — Индонезия — Кыргызстан.
  • 31 января | 18.00 — Кыргызстан — Южная Корея

Отметим, что участники турнира получили путевки по итогам квалификационного этапа, который прошел 20–24 сентября 2025 года в разных странах Азии. 

Кубок Азии по футзалу проводится под эгидой AFC, матчи турнира в Джакарте продлятся до 7 февраля.
Ссылка: https://24.kg/sport/359475/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года
Европа хочет байкотировать ЧМ по футболу из-за напряженности вокруг Гренландии
Игорь Кудренко стал главным тренером молодежной сборной КР по футболу (U-17)
Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду
Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии
Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду
Кубок Азии (U-23). Тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру подопечных
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира
В обновленный список судей FIFA на 2026 год вошли 17 рефери из Кыргызстана
«Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании
Популярные новости
Молодежный чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику
Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в&nbsp;КР Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проведет свой следующий бой против Криса Кертиса Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проведет свой следующий бой против Криса Кертиса
На&nbsp;базе &laquo;Кашкулак&raquo; пройдут значимые соревнования по&nbsp;горнолыжному спорту На базе «Кашкулак» пройдут значимые соревнования по горнолыжному спорту
Бизнес
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
27 января, вторник
16:38
Частные судебные исполнители. Члены профильного комитета одобрили законопроект Частные судебные исполнители. Члены профильного комитет...
16:26
Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе
15:49
В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026: с кем сыграет сборная КР
15:46
Группу парней, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Бишкеке
15:43
В Казармане задержан автор угроз о терактах в школах и детсадах — ГКНБ