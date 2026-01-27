В столице Индонезии Джакарте сегодня состоялась церемония открытия Кубка Азии по футзалу — 2026. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

В турнире принимают участие 16 сборных, которые на групповом этапе разделены на четыре группы. По итогам предварительного раунда две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Кыргызстана («Ак шумкары») выступает в группе A. Соперниками национальной команды стали сборная Индонезии — хозяйка турнира, а также команды Ирака и Южной Кореи. Свой первый матч кыргызстанцы проведут сегодня против сборной Ирака.

Состав групп Кубка Азии по футзалу — 2026

Группа A: Индонезия, Ирак, Кыргызстан, Южная Корея.

Группа B: Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Ливан.

Группа C: Япония, Узбекистан, Таджикистан, Австралия.

Группа D: Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, Малайзия.

Фото КФС. В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026

Расписание матчей сборной Кыргызстана

27 января | 14.00 — Ирак — Кыргызстан.

29 января | 18.00 — Индонезия — Кыргызстан.

31 января | 18.00 — Кыргызстан — Южная Корея

Отметим, что участники турнира получили путевки по итогам квалификационного этапа, который прошел 20–24 сентября 2025 года в разных странах Азии.

Кубок Азии по футзалу проводится под эгидой AFC, матчи турнира в Джакарте продлятся до 7 февраля.