Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду Таджикистана

Сборная Кыргызстана по футзалу в Джакарте (Индонезия) обыграла команду Таджикистана в товарищеском матче. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Голы забили Семетей Мурзакулов (2), Ислам Туратбеков, Бектур Ильясов.

18 января кыргызстанцы проведут товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии.

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии, который стартует 27 января в Индонезии. Кыргызстанцы попали в группу с Индонезией, Ираком и Южной Кореей.