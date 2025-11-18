15:17
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Спорт

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу

Фото из интернета. Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу успешно стартовал на Кубке мира по боксу, который проходит в Индии. В первом поединке он одержал уверенную победу.

17 ноября спортсмен вышел на ринг в весовой категории до 60 килограммов и в четвертьфинале встретился с представителем Польши Павелом Брачем. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу кыргызстанцу — 5:0.

Победа обеспечила Мунарбеку Сейитбек уулу путевку в полуфинал. Следующий бой он проведет 19 ноября против спортсмена из Англии Уильяма Дэвида Хьюиата.
Ссылка: https://24.kg/sport/351334/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса
Боксер из Кыргызстана Алмаз Орозбеков проиграл бой олимпийскому чемпиону из Кубы
Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира по боксу
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы
Боксеры из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира в Ливерпуле
Кыргызстанец Акыйкат Абаев назначен главным тренером сборной Бангладеш по боксу
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Популярные новости
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб &laquo;Азия&raquo; Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
&laquo;Кубок Манаса&raquo; по&nbsp;футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран «Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
15:12
АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона для ликвидации ЧС АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона д...
14:52
Снос музыкального училища имени Куренкеева накрыл центр Бишкека облаком пыли
14:37
«Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
14:33
В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика
14:29
Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке