Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу успешно стартовал на Кубке мира по боксу, который проходит в Индии. В первом поединке он одержал уверенную победу.

17 ноября спортсмен вышел на ринг в весовой категории до 60 килограммов и в четвертьфинале встретился с представителем Польши Павелом Брачем. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу кыргызстанцу — 5:0.

Победа обеспечила Мунарбеку Сейитбек уулу путевку в полуфинал. Следующий бой он проведет 19 ноября против спортсмена из Англии Уильяма Дэвида Хьюиата.