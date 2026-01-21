Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина

Адылбек Касымалиев принял делегацию Международной федерации хоккея (IIHF) в лице Франца Рейндля и Клифтона Роттесли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Бишкеке — большая честь для страны и свидетельство доверия со стороны IIHF, подтверждающее статус Кыргызстана как надежного партнера.

«Он подчеркнул объединяющую силу спорта и выразил уверенность, что молодежная сборная продолжит успешную динамику национальной команды, продемонстрировавшую значительный прогресс с 2022 года. Адылбек Касымалиев заверил, что государство поддержит развитие зимних видов спорта, включая модернизацию инфраструктуры и подготовку спортсменов», — говорится в сообщении.

В завершение встречи за значительный вклад в развитие международного хоккея Франц Рейндль и Клифтон Роттесли награждены Почетными грамотами кабмина Кыргызской Республики.