16:54
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Спорт

Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана

Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана. Об этом сообщили в футбольном клубе.

из архива
Фото из архива. Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан

Контракт заключен сроком на один год с возможностью его продления.

Ассистентом главного тренера станет еще один специалист из Узбекистана — Тимур Бабаханов.

Дмитрий Ан ранее работал в футбольном клубе «Пахтакор», в прошлом сезоне был привлечен к работе в академии ФК «Пахтакор».

В прошлом сезоне «Нефтчи» тренировал узбекистанец Александр Мочинов, затем кыргызстанец Анатолий Власичев. Кыргызскую Премьер-лигу-2025 футболисты завершили на 9 месте из 14-ти.
Ссылка: https://24.kg/sport/358291/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Кочкор-атинский «Нефтчи» не попал в групповой этап Кубка АФК по футболу
Кочкор-атинский «Нефтчи» выиграл первый матч в Кубке АФК по футболу
АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»
Туркменские футболисты сорвали матч Кубка АФК с кочкор-атинским «Нефтчи»
Максим Савосин: Бюджетке минимум 52 миллион сом салык түшпөй калат
«Нефтчи» вышел на второе место в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Дордой» и «Нефтчи» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Дордой» выиграл турнир на кубок «Ала-Тоо» по футболу
«Абдыш-Ата» стала вице-чемпионом Кыргызстана по футболу
«Алга» победила в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу
Популярные новости
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ&nbsp;&mdash; победителей международного турнира Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с&nbsp;одним из&nbsp;лучших игроков Грузии Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии
Главным тренером чемпиона Кыргызстана по&nbsp;футболу стал специалист из&nbsp;Барселоны Главным тренером чемпиона Кыргызстана по футболу стал специалист из Барселоны
Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал серебро на&nbsp;этапе Pro Swim Series в&nbsp;США Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал серебро на этапе Pro Swim Series в США
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
16:45
Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дми...
16:11
Самый большой сапфир в мире нашли на Шри-Ланке — 3 тысячи 563 карата
15:34
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве
15:00
Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
14:38
РФ и Украина снова согласились на локальное перемирие: ремонт Запорожской АЭС