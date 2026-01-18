Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана. Об этом сообщили в футбольном клубе.

Фото из архива. Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан

Контракт заключен сроком на один год с возможностью его продления.

Ассистентом главного тренера станет еще один специалист из Узбекистана — Тимур Бабаханов.

Дмитрий Ан ранее работал в футбольном клубе «Пахтакор», в прошлом сезоне был привлечен к работе в академии ФК «Пахтакор».

В прошлом сезоне «Нефтчи» тренировал узбекистанец Александр Мочинов, затем кыргызстанец Анатолий Власичев. Кыргызскую Премьер-лигу-2025 футболисты завершили на 9 месте из 14-ти.