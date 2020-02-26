Кочкор-атинский «Нефтчи» не попал в групповой этап Кубка АФК по футболу

Кочкор-атинский «Нефтчи» не смог выйти в групповой этап Кубка АФК по футболу.

Сегодня в Душанбе (Таджикистан) прошел ответный поединок решающего квалификационного раунда состязаний. «Худжанд» принимал «Нефтчи». Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В первом матче, прошедшем неделю назад в Джалал-Абаде, «Нефтчи» победил с таким же счетом. Поэтому судья назначил дополнительное время (два тайма по 15 минут). Таджикистанцы забили еще дважды. Итог — 3:0 в их пользу.

«Худжанд» победил по сумме двух встреч и вышел в групповой этап турнира. Там он сыграет с командами «Истиклол» (Таджикистан), «Алтын Асыр» (Туркменистан) и «Дордой» (Кыргызстан). «Нефтчи» выбывает.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии. «Нефтчи» участвовал в нем впервые. Он попал туда, выиграв Кубок Кыргызстана — 2019.