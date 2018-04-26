«Дордой» и «Нефтчи» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу

Клубы «Дордой» (Бишкек) и «Нефтчи» (Кочкор-Ата) сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Поединок прошел 25 апреля в Бишкеке, открыв программу пятого тура национального первенства. «Нефтчи» повел на 36-й минуте — с пенальти отличился Алишер Тухтасинов. На 46-й минуте он же удвоил преимущество гостей. Однако «Дордою» удалось уйти от поражения: на 74-й минуте забил Азиз Сыдыков, а на 87-й — Эрнист Батырканов. Итог — 2:2.

По итогам тура «Дордой» остался на втором месте в турнирной таблице, а «Нефтчи» — на третьем.

Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице

Остальные матчи пятого тура пройдут 28 и 29 апреля.