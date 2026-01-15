Сборная Кыргызстана по футзалу проведет два товарищеских матча. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, сборная продолжает подготовку к финальной стадии Кубка Азии.

«Сейчас спортсмены находятся в Индонезии, где проводят учебно-тренировочные сборы. В его рамках команда из Кыргызстана проведет два товарищеских поединка — с Таджикистаном 16 января и Саудовской Аравией 18 января», — говорится в сообщении.

Кубок Азии стартует 27 января в Индонезии. Кыргызстанцы попали в группу с Индонезией, Ираком и Южной Кореей.