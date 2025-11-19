23:43
Происшествия

Бросали друг в друга камни. В городе Манасе произошла массовая стычка

В городе Манасе произошла массовая стычка. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в ночь с 18 на 19 ноября в дежурную часть поступила информация о том, что в микрорайоне «Спутник» 15-20 парней устроили стычку и бросают друг в друга камни.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области

«Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На месте следственная группа опросила очевидцев и просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Один из участников конфликта доставлен с травмами в реанимацию Сузакской районной больницы. В его отношении назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках следственно-разыскных мероприятий в милицию доставили 11 жителей Манаса. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
