Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Стали известны соперники сборной Кыргызстана

Стали известны соперники сборной Кыргызстана по хоккею на чемпионате мира. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

По ее данным, турнир пройдет в Болгарии 6-12 апреля.

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира в дивизионе II B.

Фото из интернета
Фото из интернета

Соперниками нашей команды станут сборные Израиля, Исландии, Новой Зеландии, Болгарии и Китайского Тайбэя. Время матчей указано бишкекское.

Напомним, в 2025 году сборная Кыргызстана стала победителем чемпионата мира среди команд третьего дивизиона.
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Гонконг
Бишкек готовится к чемпионату мира по хоккею
Сборная Кыргызстана по хоккею проведет мастер-классы для детей в парках Бишкека
Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча
Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи
Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Определены 48 команд финальной стадии чемпионата мира по футболу
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
