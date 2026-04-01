Чемпионат мира по хоккею. Стали известны соперники сборной Кыргызстана

Стали известны соперники сборной Кыргызстана по хоккею на чемпионате мира. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

По ее данным, турнир пройдет в Болгарии 6-12 апреля.

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира в дивизионе II B.

Соперниками нашей команды станут сборные Израиля, Исландии, Новой Зеландии, Болгарии и Китайского Тайбэя. Время матчей указано бишкекское.

Напомним, в 2025 году сборная Кыргызстана стала победителем чемпионата мира среди команд третьего дивизиона.