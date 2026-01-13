Кубок Азии (U-23). Тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру подопечных

Главный тренер олимпийской сборной Кыргызстана Эдмар Ласерда прокомментировал игру своих подопечных на Кубке Азии (U-23).

Читайте по теме Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира

«Могу сказать, что все наши планы до турнира нам удалось реализовать. За это я очень благодарен ребятам — у них огромный потенциал. Если будут верить в свои силы, у них впереди большие возможности. Все зависит только от ребят. Я почти год в КР и регулярно хожу на матчи, наблюдаю за чемпионатом. В стране сейчас большой бум в футболе. Мое послание болельщикам: дайте немного времени. Я помню, как в 2002-м приехал в Украину из Бразилии — было то же самое. Украина постепенно поднималась и развивалась», — сказал он.

Тренер добавил, что и здесь не все сразу.

«Причин для сложностей много, но важно смотреть реально и думать о будущем», — подытожил он.

Ранее наша команда проиграла Саудовской Аравии и Вьетнаму, но в случае победы в третьем туре сохраняла шансы на выход в плей-офф.

Напомним, турнир проходит в Саудовской Аравии при участии 16 сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выходят в плей-офф.