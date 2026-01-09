22:44
Спорт

Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступила Вьетнаму

Фото КФС. Сборная Кыргызстана по футболу

Молодежная сборная Кыргызстана проиграла команде Вьетнама на Кубке Азии. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. 

Матч завершился со счетом 1:2.

Гол в ворота соперников на 44-й минуте забил Марлен Мурзахматов.

В первом туре наша сборная проиграла команде Саудовской Аравии. И она находится на последнем месте группы А.

12 января состоится встреча Кыргызстан — Иордания.

Напомним, турнир проходит в Саудовской Аравии при участии 16 сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф.
