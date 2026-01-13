Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира

Молодежная сборная Кыргызстана проиграла команде Иордании на Кубке Азии по футболу. Матч показал телеканал «НТРК-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Ранее наша команда проиграла Саудовской Аравии и Вьетнаму, но в случае победы в третьем туре сохраняла шансы на выход в плей-офф.

В следующий этап из группы А прошли Вьетнам и Иордания.

Напомним, турнир проходит в Саудовской Аравии при участии 16 сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выходят в плей-офф.