Спорт

Не смогли показать нужный уровень. Главный тренер по футболу об игре сборной КР

Фото КФС

Главный тренер олимпийской сборной Кыргызстана по футболу Эдмар Ласерда прокомментировал игру нашей команды с Вьетнамом 9 января на Кубке Азии.

Напомним, молодежная сборная КР проиграла со счетом 1:2.

«Как тренер, я в первую очередь ищу причины поражения в себе. То же самое должен сделать каждый — задать себе вопрос, где не добежал, где недоработал. Все ребята хотели выиграть и старались, но нам нужна была только победа. Два поражения подряд — это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали. Квалификацию мы провели совершенно по-другому, однако здесь не смогли показать нужный уровень и добиться побед», — сказал Эдмар Ласерда.

Он добавил, что нужно продолжать играть.

«Это сборная Кыргызстана, и мы обязаны провести последний матч как финал. Мы представляем страну, и игроки это прекрасно понимают», — резюмировал тренер.

Отметим, в рамках турнира 12 января состоится встреча КР — Иордания. Он проходит в Саудовской Аравии при участии 16 сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф.
