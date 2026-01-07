Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Саудовской Аравии

Молодежная сборная Кыргызстана проиграла команде Саудовской Аравии на Кубке Азии. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Матч завершился со счетом 1:0. Гол забит на 88-й минуте.

Отметим, на 34-й минуте после просмотра VAR главный рефери матча Фу Минг показал футболисту нашей команды Арсену Шаршенбекову красную карточку.

Фото КФС. Сборная Кыргызстана по футболу

9 января состоится встреча Кыргызстан — Вьетнам.

Напомним, турнир проходит в Саудовской Аравии при участии 16 сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф.