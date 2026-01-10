09:43
Бишкек готовится к чемпионату мира по хоккею

Директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев посетил спорткомплекс «Алга» в Бишкеке, где ознакомился с ходом тренировок национальной сборной Кыргызстана, готовящейся к чемпионату мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана

Турнир среди молодежных команд U-20 (IIHF Division III-B) пройдет в столице, на городской ледовой арене «Бишкек Арена», с 18 по 24 января.

В чемпионате мира примут участие молодежные сборные шести стран — Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южно-Африканской Республики, Ирана и Гонконга.

Казыбек Молдажиев встретился со спортсменами и пожелал им показать высокое мастерство в каждом матче и стремиться к победе.

В беседе с главой дирекции «Жаштык» по олимпийским видам спорта и проведению спортивно-массовых мероприятий Урматом Асанбаевым, вице-президентом Федерации хоккея Кыргызской Республики Эльзаром Болотбековым и главным тренером национальной сборной Алексеем Хакало, обсуждена текущая готовность к чемпионату.
