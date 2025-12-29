Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча

Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча. Президент Беларуси неудачно упал на спину после толчка своего же партнера по команде. Видео появилось в Telegram-каналах, пишет «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел во время игры команды Александра Лукашенко и сборной Брестской области. Бывший нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс, двигаясь спиной вперед, не заметил капитана и столкнулся с ним. Тот упал на лед. Чуприс тут же бросил клюшку и кинулся поднимать главу государства.