Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта.

Чемпионат страны является основным этапом формирования национальной сборной и отбора борцов для подготовки к международным соревнованиям.

Победителями стали Бекзат Алмаз уулу (до 61 килограмма), Залкарбек Табалдиев (до 70 килограммов), Улук Асилбеков (до 79 килограммов, Яков Чаплин до 92 килограммов), Арсланбек Турдубеков (до 125 килограммов), Абдымалик Карачов (до 57 килограммов), Билол Шарип уулу (до 65 килограммов), Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов), Малик Шаваев (до 86 килограммов), Каныбек Абдулхаиров (до 97 килограммов).

Напомним, ранее определились чемпионы в греко-римском стиле.