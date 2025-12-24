Определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщает sport.gov.kg.

Чемпионат страны является основным этапом формирования национальной сборной и отбора борцов для подготовки к международным соревнованиям.

Победителями стали Улан Муратбек уулу (до 55 килограммов), Афтандил Таалайбек уулу (до 63 килограммов), Амантур Исмаилов (до 72 килограммов), Ырыскелди Максатбек уулу (до 82 килограммов), Мелис Айтбеков (до 97 килограммов), Кубаныч Аринов (до 60 килограммов), Баяман Каримов (до 67 килограммов), Ильгиз Каныбеков (до 77 килограммов), Азат Салидинов (до 87 килограммов), Самаган Ормонов (до 130 килограммов).