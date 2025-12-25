Сборная Кыргызстана по футзалу заняла третье место на турнире в Армении

Сборная Кыргызстана по футзалу стала третьей на товарищеском турнире в Ереване. Об этом сообщает ассоциация этого вида спорта в соцсетях.

Матча первого тура с Грузией 21 декабря не было, потому что кыргызстанцы не успели прилететь. Ранее сообщалось, что встреча перенесена, однако она так и не состоялась. Нашей команде присудили поражение.

Затем кыргызстанцы уступили Армении (1:5) и обыграли сборную Молдовы (4:2).

Первое место заняла Армения, которая выиграла все три матча. Второе место у команды Грузии, оказавшейся выше кыргызстанцев по результату в личной встрече.