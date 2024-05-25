Кыргызстанцы выиграли 16 золотых медалей на чемпионате Азии по параармрестлингу

Спортсмены из Кыргызстана выиграли 16 золотых медалей на чемпионате Азии по параармрестлингу в Ташкенте (Узбекистан). Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Совета по делам лиц с инвалидностью Толкунбек Исаков.

Кыргызстан представляли 17 спортсменов, которые завоевали 16 золотых медалей.

«По итогам чемпионата Азии будет сформирована команда для участия на чемпионате мира, который пройдет в августе в Молдове», — сказал Толкунбек Исаков.

В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла второе место.

Отмечается, что в турнире приняли участие более 600 спортсменов из девяти стран.