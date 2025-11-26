Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу одержала первую победу в отборочном раунде Кубка Азии (U-17). Об этом сообщает КФС в соцсетях.

По его данным, матчи с участием кыргызстанской команды проходят в эти дни в Бишкеке.

Сегодня в матче третьего тура отбора кыргызстанцы играли против сверстников из Гуама и одержали победу со счетом 9:0.

Эта победа стала для команды из КР первой в нынешнем отборе. Ранее она уступила Йемену (0:2) и Пакистану (1:3), потеряв шансы на выход в финальный этап Кубка Азии.

После поражений Кыргызский футбольный союз отправил в отставку главного тренера команды Александра Бауэра из Австрии.