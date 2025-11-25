22:38
Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира

Кыргызский футбольный союз принял решение расторгнуть трудовой договор с главным тренером сборной Кыргызстана (U-17) Александром Бауэром. Об этом КФС сообщает в соцсетях.

Команда в эти дни принимает участие в отборочном раунде молодежного Кубка Азии, матчи которого проходят в Бишкеке.

Кыргызстанцы в первых двух турах проиграли Йемену (0:2) и Пакистану (1:3), практически лишившись шансов на выход в финальный раунд турнира.

«В оставшихся трех матчах отбора команду временно возглавит технический директор Национальной академии КФС Анарбек Ормомбеков», — сообщает КФС.

Александр Бауэр был назначен техническим директором Академии «Илбирс» в декабре 2023 года.
