Отбор на Кубок Азии по футболу U-17. Сборная Кыргызстана уступила Пакистану

Накануне в Бишкеке юношеская сборная страны провела первый матч в рамках отборочного этапа Кубка Азии. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Наша команда уступила сверстникам из Пакистана со счетом 0:3 в пользу соперников. Единственный гол в ворота пакистанцев на 64-й минуте забил Улукбек Ишенбаев.

Напомним, 22 ноября сборная КР проиграла Йемену со счетом 0:2 в пользу соперников.

Всего в отборочном этапе участвуют 38 команд, распределенных в семь групп. Финальная стадия Кубка Азии пройдет в мае 2026 года в Саудовской Аравии. По итогам отбора путевки получат семь команд.