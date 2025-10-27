15:56
Спорт

Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с европейским футбольным функционером

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел встречу с сербским футбольным функционером, представителем компаний Upsher Management Company и RLM Advisory Зораном Терзичем.

Как сообщили в КФБ, компании, которые представляет Зоран Терзич, специализируются на привлечении инвестиций в футбольные клубы и академии. В настоящее время они владеют контрольными пакетами акций нескольких клубов в Испании, США, Великобритании и Словакии.

Отмечается, что Зоран Терзич изучает возможности инвестирования в развитие футбола в Кыргызстане. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, реализацию совместных проектов и установление долгосрочного партнерства.
