Женская сборная Кыргызстана по футболу не прошла в финальный раунд Кубка Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) не прошла в финальный раунд Кубка Азии 2026 года.

Отборочный раунд завершился в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. За путевку в финальный раунд турнира боролись три команды.

Наша сборная в первом туре сыграла против соперниц из Индии, которые победили со счетом 2:1.

Во втором туре кыргызстанки со счетом 2:1 обыграли сборную Узбекистана.

В заключительной игре сборная Индии со счетом 2:1 вырвала победу у Узбекистана и вышла в финальный раунд Кубка Азии.

Сборная Кыргызстана заняла второе место и осталась без финала.
