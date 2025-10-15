Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список)

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана озвучил имена спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии.
В списке указаны 18 спортсменов, представляющие восемь видов спорта. Они будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.
Церемония вручения первых стипендий прошла в офисе НОК КР.
«Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить свой уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.
Кто получит олимпийские стипендии:
- Акжол Махмудов, греко-римская борьба;
- Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба;
- Эрназар Акматалиев, вольная борьба;
- Бекзат Алмаз уулу, вольная борьба;
- Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба;
- Мээрим Жуманазарова, вольная борьба;
- Айпери Медет кызы, вольная борьба;
- Кальмира Билимбекова, вольная борьба;
- Ихтияр Нышонов, бокс;
- Мырзакир Кошалиев, бокс;
- Зарина Асанова, бокс;
- Денис Петрашов, плавание;
- Эрлан Шеров, дзюдо;
- Адина Кочконбаева, дзюдо;
- Родион Туйгунов, гребля;
- Арууке Талантбекова, пулевая стрельба;
- Асель Шарбекова, стрельба из лука;
- Айнуска Калил кызы, легкая атлетика.
В НОК КР также добавили, что перед Олимпийскими играми в Токио стипендии получили 10 спортсменов, перед Олимпиадой в Париже — 15.