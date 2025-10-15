10:29
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Спорт

Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список)

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана озвучил имена спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии.

В списке указаны 18 спортсменов, представляющие восемь видов спорта. Они будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.

Церемония вручения первых стипендий прошла в офисе НОК КР.

«Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить свой уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.

Кто получит олимпийские стипендии:

  • Акжол Махмудов, греко-римская борьба;
  • Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба;
  • Эрназар Акматалиев, вольная борьба;
  • Бекзат Алмаз уулу, вольная борьба;
  • Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба;
  • Мээрим Жуманазарова, вольная борьба;
  • Айпери Медет кызы, вольная борьба;
  • ⁠Кальмира Билимбекова, вольная борьба;
  • Ихтияр Нышонов, бокс;
  • Мырзакир Кошалиев, бокс;
  • Зарина Асанова, бокс;
  • ⁠Денис Петрашов, плавание;
  • Эрлан Шеров, дзюдо;
  • Адина Кочконбаева, дзюдо;
  • Родион Туйгунов, гребля;
  • Арууке Талантбекова, пулевая стрельба;
  • Асель Шарбекова, стрельба из лука;
  • Айнуска Калил кызы, легкая атлетика.

В НОК КР также добавили, что перед Олимпийскими играми в Токио стипендии получили 10 спортсменов, перед Олимпиадой в Париже — 15.
Ссылка: https://24.kg/sport/347183/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
Проект молодежной стажировки для безработных будет продолжен — решение кабмина
Кыргызстанцы смогут учиться в вузах провинции Сычуань КНР
Гражданам КР выделили 125 грантовых мест для обучения в учреждениях СУАР
Кипр предоставляет стипендии студентам из Кыргызстана
Делегация Кыргызстана встретилась с главой Международного олимпийского комитета
Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил Умбеталы Кыдыралиев
Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами «Эл умуту». Список
Глава НОК Кыргызстана рассказал об условиях в олимпийской деревне и питании
Лучшие студенты КГУ имени Арабаева получили от торага Жогорку Кенеша стипендии
#Простофакты. Депутаты и президент об обучении кыргызстанцев за рубежом
Популярные новости
Сформирован новый тренерский штаб сборной&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе Сформирован новый тренерский штаб сборной КР по греко-римской борьбе
Количество футбольных команд в&nbsp;Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в&nbsp;2026 году Количество футбольных команд в Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в 2026 году
Кыргызстанка Жанар Жолдошева завоевала золото на&nbsp;Кубке Азии по&nbsp;дзюдо Кыргызстанка Жанар Жолдошева завоевала золото на Кубке Азии по дзюдо
Айбек Бердалиев и&nbsp;Анвар Касымов&nbsp;&mdash; чемпионы мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Айбек Бердалиев и Анвар Касымов — чемпионы мира по борьбе среди ветеранов
Бизнес
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
15 октября, среда
10:19
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказ...
10:16
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США
10:12
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
09:58
Введен временный запрет на экспорт крупной фракции угля автотранспортом
09:43
Смертная казнь в КР. Правозащитники заявляют о нарушении международных прав