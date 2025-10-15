Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список)

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана озвучил имена спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии.

В списке указаны 18 спортсменов, представляющие восемь видов спорта. Они будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.

Церемония вручения первых стипендий прошла в офисе НОК КР.

«Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить свой уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.

Кто получит олимпийские стипендии:

Акжол Махмудов, греко-римская борьба;

Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба;

Эрназар Акматалиев, вольная борьба;

Бекзат Алмаз уулу, вольная борьба;

Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба;

Мээрим Жуманазарова, вольная борьба;

Айпери Медет кызы, вольная борьба;

⁠Кальмира Билимбекова, вольная борьба;

Ихтияр Нышонов, бокс;

Мырзакир Кошалиев, бокс;

Зарина Асанова, бокс;

⁠Денис Петрашов, плавание;

Эрлан Шеров, дзюдо;

Адина Кочконбаева, дзюдо;

Родион Туйгунов, гребля;

Арууке Талантбекова, пулевая стрельба;

Асель Шарбекова, стрельба из лука;

Айнуска Калил кызы, легкая атлетика.

В НОК КР также добавили, что перед Олимпийскими играми в Токио стипендии получили 10 спортсменов, перед Олимпиадой в Париже — 15.