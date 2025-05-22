Кыргызстанцы смогут учиться в вузах провинции Сычуань КНР

Проводится конкурсный отбор граждан Кыргызской Республики для обучения в высших образовательных организациях провинции Сычуань Китайской Народной Республики на 2025/26 учебный год. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, в рамках реализации итогов пятой встречи министров иностранных дел стран в формате «Китай — Центральная Азия» объявляется конкурс на 15 правительственных стипендий по программам бакалавриата, колледжа, стажировки (языковые курсы).

Китайская сторона выделяет:

пять мест по программам бакалавриата;

три места по программам колледжа;

семь мест для стажировки (языковые курсы).

Стипендия покрывает оплату обучения. Проживание, питание, медицинское страхование и другие дополнительные расходы покрываются за счет собственных средств студентов.

Подробнее о процессе конкурсного отбора и со списком требуемых документов можно ознакомиться на сайте министерства.