Кыргызстанцы Айбек Бердалиев и Анвар Касымов завоевали золотые медали чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Об этом сообщает сайт UWW.

В возрастной категории В Айбек Бердалиев (до 70 килограммов) в финале победил представителя Украины Олега Бойкова — 4:3, а Анвар Касымов (до 78 кг) — спортсмена из Молдовы Дмитрия Попова — 2:1.

Напомним, ранее кыргызстанец Чынарбек Изабеков стал чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Татабанье (Венгрия), завершится 12 октября.