Кыргызстанец Чынарбек Изабеков стал чемпионом мира по борьбе среди ветеранов

Кыргызстанец Чынарбек Изабеков стал чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов. Об этом сообщает сайт UWW.

В весовой категории до 100 килограммов возрастной категории D наш соотечественник в финале обыграл представителя США Алвина Риггса — 6:2.

Ранее кыргызстанцы Эсенбек Байматов (до 78 кг) и Роман Сарыбаев (до 88 кг) в своих возрастных категориях выиграли серебряные медали, а Аскер Эфендиев (до 130 кг) и Таалайбек Джанаев (до 88 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Татабанье (Венгрия), завершится 12 октября.