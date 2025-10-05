Кыргызстанцы завоевали медали на молодежном чемпионате мира по самбо

В Индонезии 3-5 октября проходит молодежный чемпионат мира по самбо. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Спортсмены в возрасте от 16 до 20 лет борются за звание сильнейших в спортивном и боевом самбо.

В первые два дня кыргызстанцы завоевали четыре бронзовые медали: Айбаз Орзбеков (боевое самбо, юниоры, до 64 кг), Илья Сухинин (спортивное самбо, юноши, свыше 98 кг), Медет Абдырахманов (боевое самбо, юниоры, до 98 кг), Улара Карыпбекова (спортивное самбо, юниорки, до 65 кг).

Сегодня на чемпионате разыграют еще 12 комплектов наград.