Спорт

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в мировом рейтинге UWW заняла третье место

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в мировом рейтинге UWW заняла третье место. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

UWW
Фото UWW

Обновленный рейтинг составлен по итогам чемпионата мира по борьбе, который проходил 13-21 сентября в Хорватии.

Наша спорстменка выступала в весовой категории до 72 килограммов и завоевала бронзовую медаль, что позволило ей подняться в топ UWW. В схватке за третье место она была сильнее Паулин Лекарпентер из Франции — 5:0.

Напомним, другая представительница КР Айпери Медет кызы занимает первое место в рейтинге в весовой категории до 76 килограммов.
