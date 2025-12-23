В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет

Кабинет министров утвердил обновленные нормы максимально допустимых физических нагрузок при переноске и перемещении тяжестей вручную для женщин и работников младше 18 лет.

Документ принят во исполнение статьи 139 Трудового кодекса и определяет, какой вес допускается поднимать и перемещать вручную указанным категориям сотрудников. Нормы закреплены в двух приложениях: одно — для несовершеннолетних работников, второе — для женщин.

Постановление подчеркивает, что новые требования являются обязательными для всех организаций вне зависимости от формы собственности и вида деятельности.

Одновременно утратили силу два прежних постановления правительства — от 2005 и 2012 годов, которые ранее регулировали аналогичные нормы.

Контроль за соблюдением установленных требований возложен на уполномоченный государственный орган по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства.

Постановление вступит в силу через десять дней.