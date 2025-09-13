17:17
Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»

Капитан саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен» в рамках премии Liga Portugal Awards, учрежденной Португальской лигой.

Фото из архива. Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»

Организаторы заявили, что награда «Лучший футболист всех времен» — признание выдающихся достижений соотечественника, его влияния на историю мирового спорта.

Напомним, Криштиану Роналду — один из самых титулованных игроков, завоевавших наибольшее количество личных наград в истории футбола. Он является пятикратным обладателем самой престижной индивидуальной награды, вручаемой France Football — «Золотого мяча.» При этом многократно выигрывал чемпионаты Европы и Лигу чемпионов, был лучшим бомбардиром в различных соревнованиях.

Он также является рекордсменом по количеству забитых голов в истории футбола. На его личном счете 943 гола. Этот показатель является абсолютным рекордом в мировом футболе.
